В пятницу ожидается жара до +27 градусов

В пятницу на востоке Латвии будет так же тепло, как и в четверг, в свою очередь в центральной и западной частях страны температура воздуха повысится, причем на западном побережье Курземе аж на 8-10 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +7..+14 градусов, в течение дня ожидается жара до +22..+27 градусов, но на западном побережье Рижского залива будет прохладнее - до +18..+22 градусов. По прогнозам синоптиков, теплее всего будет на западе Курземе, в том числе в Лиепае и Вентспилсе.

В Риге в пятницу сохранится сухая и солнечная погода, ожидаются небольшая облачность и слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит от +12..+14 градусов ночью до +25 градусов днем.