Работа летом: на 5179 рабочих мест заявки подали свыше 9000 школьников

До сих пор в Государственное агентство занятости (ГАЗ) поступили заявки от 9428 школьников, что на 2256 больше, чем в начале недели.

Больше всего школьников - 3807 - зарегистрировались в Рижском регионе, 1841 - в Курземе, 1619 - в Латгале, 1306 - в Земгале и 855 - в Видземе.

Подавать электронные заявки на работу летом школьники могут до 16 августа, но регистрация еще не гарантирует рабочего места, так как количество софинансируемых государством рабочих мест ограничено и составляет 5179.

Каждый школьник может работать один месяц, в отдельных случаях два месяца.