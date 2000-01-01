Теперь вы видели все: Остапенко сыграла в теннис с самолетом

На летную площадку лучшая латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла в новом рекламном ролике авиакомпании airBaltic. Победительнице открытого престижного турнира «Ролан Гаррос» во Франции прошлого года доверили рекламировать самую пунктуальную авиакопанию, как себя называет airBaltic.

Напомним, что после победы в «Ролан Гарросе» на Остапенку, как из рога изобилия посыпались предложения о рекламном сотрудничестве. Спортсменка рекламировала меха модного бутика, подписала контракт с банком Citadele.

В эти выходные, 27 мая, на кортах «Ролан Гаррос» проходит квалификация, где Алене Остапенко предстоит защитить 2000 рейтинговых очков.