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Отменят четыре рейса по маршруту Елгава - Рига - Елгава

novaja.lv
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

ООО Jelgavas autobusu parks (JAP) отменит 4 рейса микроавтобусов по маршруту Елгава-Рига-Елгава. С 1 июня больше не будут курсировать микроавтобусы в 9.20 и 17.10 из Елгавы в Ригу, а также в 10.40 и 18.10 из Риги в Елгаву.

Руководитель отдела перевозок JAP Гатис Думиньш пояснил, что такое решение принято на основе Распоряжения Министерства сообщений, в котором Латвийской автотранспортной дирекции предписывается уменьшить пробег на региональных междугородных маршрутах.

Решение о том, какие именно рейсы закрыть, принимается с учетом экономических показателей и потока пассажиров в конкретное время. Гатис Думиньш добавил, что отменив эти 4 рейса, предприятию удастся снизить годовой пробег примерно на 65 000 км.

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