Отменят четыре рейса по маршруту Елгава - Рига - Елгава

ООО Jelgavas autobusu parks (JAP) отменит 4 рейса микроавтобусов по маршруту Елгава-Рига-Елгава. С 1 июня больше не будут курсировать микроавтобусы в 9.20 и 17.10 из Елгавы в Ригу, а также в 10.40 и 18.10 из Риги в Елгаву.