Госконтроль: Национальный совет электронных СМИ тратит средства неэффективно

Государственный контроль (ГК) заявил, что Национальный совет электронных СМИ (НСЭСМИ) нецелесообразно и неэффективно планирует и тратит бюджетное финансирование. Об этом говорится в ревизионном заключении.

В прошлом году НСЭСМИ получил из госбюджета дополнительно 130 тыс. евро на одноразовый проект по созданию мультимедийной платформы современной латышской музыки, который не был реализован, так как заявку подал один претендент, который позже от проекта отказался. Неиспользованное финансирование не было возвращено в бюджет и при поддержке Кабинета министров направлено на замену пожарной сигнализации в Рижской телебашне.

Также НСЭСМИ получил из бюджета на мероприятия столетия Латвии 1,95 млн евро, в том числе 900 тыс. евро в 2017 году. 400 тыс. евро было выделено Латвийскому телевидению, 500 тыс. евро - Латвийскому радио. Истрачено соответственно 165 тыс. евро и 487 тыс. евро.

Госконтроль рекомендует НСЭСМИ улучшить планирование средств, учитывая время реализации проектов.

Председатель НСЭСМИ Диана Кезбере относительно 130 тыс. евро, истраченных на замену сигнализации, заявила, что средства были заморожены сознательно, так как для проведения новой закупки было мало времени.