Новорожденного американца назвали в честь Овечкина

«Договорились с мужем, что если «Кэпс» («Вашингтон Кэпиталс» — прим. ред.) сумеют пройти «Пингвинс» во второй раунд, мы назовем сына в честь Алекса Овечкина. Я свое слово сдержала. Надеюсь, что рождение этого малыша утром — хороший знак!» — сопроводила фото малыша пользователь Grammaurai.

Made an agreement with my husband that if the Caps made it past the Penguins in round two, we'd name our baby after Alex Ovechkin. I'm a woman of my word. Hopefully his birth this morning is a good omen! @russianmachine #ALLCAPS pic.twitter.com/mDiK99sDyF— Grammaurai ⛸️🏒 (@mamawrench) May 23, 2018