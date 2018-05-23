Новорожденного американца назвали в честь Овечкина

Американская семья назвала своего новорожденного сына в честь хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. О радостном событии мать ребенка написала в своем Twitter-аккаунте.

«Договорились с мужем, что если «Кэпс» («Вашингтон Кэпиталс» — прим. ред.) сумеют пройти «Пингвинс» во второй раунд, мы назовем сына в честь Алекса Овечкина. Я свое слово сдержала. Надеюсь, что рождение этого малыша утром — хороший знак!» — сопроводила фото малыша пользователь Grammaurai.

Made an agreement with my husband that if the Caps made it past the Penguins in round two, we'd name our baby after Alex Ovechkin. I'm a woman of my word. Hopefully his birth this morning is a good omen! @russianmachine #ALLCAPS pic.twitter.com/mDiK99sDyF— Grammaurai ⛸️🏒 (@mamawrench) May 23, 2018

В ночь на 24 мая «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:0 в решающем седьмом матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и пробился в финал Кубка Стэнли. Овечкин отметился голом.

27 апреля Овечкин забросил шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинс», став первым игроком столичного клуба, заработавшим 100 очков в плей-офф НХЛ.

Одержав победу в серии игр со счетом 4:2 «Кэпиталс» выбили «Пингвинс» из розыгрыша Кубка Стэнли.

Овечкин был выбран под первым номером в первом раунде драфта НХЛ в 2004 году. К «Кэпиталс» нападающий присоединился в 2005 году. В составе национальной сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира.