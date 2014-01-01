Мифы и правда о регулировании защиты персональных данных

Сможет ли президент поздравить тех, кому исполняется сто лет? Пока что ответа на этот вопрос нет. Канцелярия президента решает вопрос защиты данных столетних долгожителей с Управлением гражданства и миграции, а многие самоуправления уже боятся публично поздравлять своих юбиляров, молодых родителей и новобрачных.

Только мертвые могут спать спокойно – на них требования защиты персональных данных не распространяются. Скажете, что это излишняя осторожность? Иногда да, иногда нет.



С сегодняшнего дня всем коммерсантам, организациям, государственным и муниципальным учреждениям нужно будет соблюдать и применять Регулу Европарламента и Совета Европы 2016/679 о защите физических лиц в плане обработки персональных данных и свободного оборота таких данных. Штраф – 20 миллионов евро – может помешать многим умам логично рассмотреть, когда нарушение действительно есть.

В Латвии закон есть

Латвийский закон об охране данных физических лиц был достаточно строг и до того, чтобы не боятся европейской регулы. Его основным условием была цель использованния данных – на благо субъекту данных, то есть человеку. Что заставляло думать каждого из нас, потому что исчерпывающий сбор данных не всегда необходим, и сборщикам данных надо бы объяснить, зачем им это нужно.

Скорее всего, многие удивятся, если потенциальный работодатель, начнет расспрашивать, не являетесь ли вы вегетарианцем, старообрядцем или дисграфиком, какой у вас пароль от интернет-банка и как зовут домашнее животное, а разным торговцам мы свои данные доверяем, не проверяя, действительно ли им нужно столько о нас знать.



Neatkarīgā еще в 2014 году писало, что в Лиепае самоуправление не решалось поздравлять лиепайчан, родившихся в день города, а издание Царникавской краевой думы перестало публиковать сообщения про умерших. Побоялись, что обвинят в использовании персональных данных для «неправильной» цели.

Столетние – тайна?

Президент поздравляет тех, кому исполнилось сто лет на большом общем юбилее. Продолжатся ли эти праздники? Поживем, увидим. Это традиция, многие столетние о ней знают и ждут. Теоретически теперь нужно каждого из них спросить, может ли Раймонд Вейонис присылать им поздравление, а до этого сотрудникам президента нужно уточнить данные рождения этих людей в УДГМ. Но что будет, если какой-то из них оскорбится, что некто «со стороны» получил его данные и подаст на УДГМ в суд?



Между прочим, несколько лет назад депутат Сейма Ивета Григуле в Новый год разослала поздравления 800 жителям Латвии. Это были личные письма неизвестным ей людям. Некоторые были удивлены, другие – встревожены, потому что не понимали, как депутат получила их адрес, выяснила имя и фамилию.

Осужденные и должники – больше секретности

Несколько лет назад с упоминанием имени и фамилии публиковалась информация о помилованных президентом осужденных. Теперь уже нет, потому что один помилованный потом жаловался, что ему трудно найти работу из-за того, что его все знают.

Перестали публиковать с 1 февраля прошлого года и данные неплательщиков алиментов на сайте администрации Фонда гарантии алиментов. Информацию можно получить, аутентифицировавшись на сайте latvija.lv и используя е-услугу – информация о долге по алиментам. Таким образом, имена и фамилии должников нельзя найти сразу, видно также лицо, которое интересуется ими.



В интернете ходят шуточки, что на кладбищах нарушается защита данных. Как минимум закон об охране данных физических лиц могилы не нарушают, потому что данные умершего, по большей части, не охраняются.

Для кандидатов в депутаты – срок

Данные кандидатов в депутаты изымаются из «интернет-оборота», потому что, как пояснил Центризбирком, в законе Латвии не указан точный срок, сколько данные о кандидатах в депутаты должны быть доступны для всеобщего обозрения.

ЦИК решила, что данные будут храниться ровно столько, чтобы избиратель мог ознакомиться с ними во время выборов и работы Сейма, европейских институций или самоуправления. Кандидат в депутаты дает согласие на сообщение информации о себе. После эти данные публично недоступны, чтобы их получить, надо послать запрос. Такой порядок будет сохранен и на выборах в Сейм в этом году.

Что мы сообщаем?

Человеку надо дать понять, какие данные будут обрабатываться, для какой цели, сколько их будут хранить, куда передавать и т.д. Личные данные – это: имя, фамилия, адрес; местонахождение; персональный профиль в интернете; информация о здоровье; доходы; семейное положение; религиозная, философская принадлежность; сексуальная ориентация и др.