Синоптики предупреждают об аномальной жаре

В ближайшие дни в Латвии станет жарче, увеличится сухость и пожароопасность, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура в начале будущей недели достигнет +27..+30 градусов, пожароопасность в лесах - оранжевого уровня.

Правда, в ночные и ранние утренние часы будет прохладно, температура местами опустится до +6..+8 градусов.

26 и 27 мая в Латвии будет солнечно.

Воздух прогреется до +23..+28 градусов, прохладнее будет на побережье.

Температура воды в реках и озерах достигнет +16..+22 градусов, местами на побережье Рижского залива, в том числе в Юрмале +20 градусов, но на Видземском побережье и в открытом море на Курземском побережье вода в море останется холодной.