Профессор: черемуховая моль может вернуться и в следующем году

Департаментом по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы на этой неделе было получено много звонков и писем от жителей города, взволнованных нашествием черемуховой моли. Специалисты управления жилья и среды обратились за консультацией к доктору биологии, ассоциированному профессору и ведущему исследователю факультета биологии Латвийского университета Волдемару Спунгису о распространении черемуховой моли в Риге.

«Повреждения, вызванные молью, наблюдаются повсеместно в Латвии, но переживать не стоит, так как вредитель не опасен ни деревьям, ни людям. Урон наносят гусеницы, которые живут коллективно и создают гнезда, где прячутся днем, а ночью, когда нет птиц, гусеницы выходят и поедают листья. Из слюны каждой гусеницы выделяется шелковая нить, поэтому выглядит, словно дерево затянуто шелковой паутиной.

Единственное повреждение от этой моли – съеденные листья. Позже гусеницы превращаются в светлых бабочек», – поясняет профессор.

В природе это насекомое живет постоянно, в небольшом количестве, но циклично каждые 8-10 лет черемуховая моль массово размножается, что произошло в этом году и, вероятно, будет наблюдаться в следующем. А затем 5-7 лет черемуховая моль снова станет невидимой.

Энтомолог успокаивает: черемуха без проблем может пережить полную потерю листьев, так как дерево в течение сезона восстанавливается. Волдемар Спунгис считает, что

с черемуховой молью бороться не стоит, так как этому виду свойственно периодическое размножение.

Обработать крону черемухи специальными препаратами очень сложно из-за особенностей сплетения листвы. Не даст эффекта и распыление инсетктицидных средств.

Профессор Спунгис борьбу с черемуховой молью считает безнадежной, но если это очень мешает, то самый простой способ – потрясти листву, тогда гусеницы упадут и погибнут на земле без пропитания.