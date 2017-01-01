Налоговые поступления за четыре месяца отстают от плана

Налоговые поступления совокупного бюджета за четыре месяца были на 1,2% или 33,3 млн евро меньше плана, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Поступления совокупного бюджета за четыре месяца составили 3,46 млрд евро, что на 10,5% или 329,3 млн евро больше, чем годом ранее, а расходы за четыре месяца составили 3,22 млрд евро, что на 8,8% или 260,1 млн больше. В бюджете имеется излишек в размере 239,9 млн евро, что на 69,2 млн евро больше, чем за четыре месяца 2017 года.

По сравнению с 2017 годом излишек консолидированного совокупного бюджета увеличился на 92,4 млн евро, что связано с ростом иностранной финансовой помощи и налоговых поступлений.

Минфин сообщает, что налоговые поступления за первые четыре месяца увеличились на 8,7% или 216,5 млн евро, поступления от иностранной финансовой помощи - на 27,1% или 101,8 млн евро. Взносы социального страхования выросли на 14,3% или 99,2 млн евро, поступления от НДС - на 8,3% или 54,9 млн евро, поступления от акцизного налога - на 12,2% или 33,3 млн евро.

Невыполнение плана по подоходному налогу с населения составляет 2,8% или 14,4 млн евро, а возврат налога увеличился за четыре месяца на 54,1%. Поступления по налогу на прибыль предприятий превысили план на 3,8% или 5,5 млн евро, у остальных налогов отклонение от плана меньше.