Готовность банков кредитовать в прошлом году росла быстрее, чем желание народа брать кредиты

Готовность латвийских банков кредитовать в прошлом году росла быстрее, чем желание частных лиц брать кредиты, сообщает Латвийская ассоциация коммерческих банков (ЛАКБ) со ссылкой на данные индекса кредитования.

За последние три года индекс кредитования в сегменте частных лиц стремительно рос, подтверждая рост экономики и способность населения заимствовать, а также готовность банков выдавать кредиты. Одновременно индекс кредитования свидетельствует и об осторожности населения - в сегменте частных лиц способность заимствовать средства выше, чем желание это делать.

«В целом материальное положение жителей Латвии улучшается, поэтому растет и готовность банков выдавать кредиты. Возможности и желание банков кредитовать высоки. Объем выданных кредитов в основном обусловлен желанием и возможностями клиентов занимать. С учетом того, что удельный вес теневой экономики в Латвии составляет 22% от внутреннего валового продукта (ВВП), это по-прежнему негативно влияет на способность клиентов заимствовать, тем самым препятствуя более быстром росту, особенно в сегменте частных лиц», - сказала руководитель ЛАКБ Санда Лиепиня.

Она отметила, что желание латвийцев брать кредиты возрастает, поэтому можно прогнозировать и рост активности кредитования, например, все больше людей рассматривают возможность покупки или строительства собственного жилья, на что положительно влияют и государственные программы поддержки.

Разработанный ЛАКБ индекс кредитования в сегменте частных лиц в прошлом году составил 104 пункта по сравнению со 100 пунктами годом ранее, что является самым большим приростом за последние три года. В то же время желание банков кредитовать физических лиц в прошлом году увеличилось на 11 пунктов.