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Можно ли уже купаться? Температура воды в водоемах Латвии и Риги

Русский TVNET
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Фото: Leta

Ближайшие дни обещают быть особо жаркими, а значит большинство латвийцев отправится поближе к воде. Но успела ли она прогреться?

Так, на рижских пляжах сегодня, 25 мая, температура воды была следующей:

  • Вецаки, Вакарбулли и Даугавгрива +13,
  • Кипсала, Луцавсала и Румбула +17,
  • Кишэзерс +18,
  • Бабелите +20.

В Юрмале температура воды днем была такой:

  • Булдури +15,
  • Меллужи, Каугури, Яункемери +16,
  • Дзиинтари, Майори, Дубулты +17.

В Вентспилсе в море всего +9 градусов. В Гауе у Царникавы вода поргрелась до +18 градусов. В Даугаве у Даугавпилса всего +15. В Лиепае в Балтийском море +17. В Лиелупе у Елгавы уже почти +20.

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