Можно ли уже купаться? Температура воды в водоемах Латвии и Риги

Ближайшие дни обещают быть особо жаркими, а значит большинство латвийцев отправится поближе к воде. Но успела ли она прогреться?

Так, на рижских пляжах сегодня, 25 мая, температура воды была следующей:

Вецаки, Вакарбулли и Даугавгрива +13,

Кипсала, Луцавсала и Румбула +17,

Кишэзерс +18,

Бабелите +20.

В Юрмале температура воды днем была такой:

Булдури +15,

Меллужи, Каугури, Яункемери +16,

Дзиинтари, Майори, Дубулты +17.

В Вентспилсе в море всего +9 градусов. В Гауе у Царникавы вода поргрелась до +18 градусов. В Даугаве у Даугавпилса всего +15. В Лиепае в Балтийском море +17. В Лиелупе у Елгавы уже почти +20.