Можно ли уже купаться? Температура воды в водоемах Латвии и Риги

Ближайшие дни обещают быть особо жаркими, а значит большинство латвийцев отправится поближе к воде. Но успела ли она прогреться?
Так, на рижских пляжах сегодня, 25 мая, температура воды была следующей:
- Вецаки, Вакарбулли и Даугавгрива +13,
- Кипсала, Луцавсала и Румбула +17,
- Кишэзерс +18,
- Бабелите +20.
В Юрмале температура воды днем была такой:
- Булдури +15,
- Меллужи, Каугури, Яункемери +16,
- Дзиинтари, Майори, Дубулты +17.
В Вентспилсе в море всего +9 градусов. В Гауе у Царникавы вода поргрелась до +18 градусов. В Даугаве у Даугавпилса всего +15. В Лиепае в Балтийском море +17. В Лиелупе у Елгавы уже почти +20.