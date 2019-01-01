ЦИК: выборы Европарламента в Латвии пройдут 25 мая 2019 года

Готовясь к выборам, ЦИК на этой неделе подала в парламентскую комиссию по делам госуправления и самоуправлений два предложения по совершенствованию порядка выборов.

ЦИК предлагает ввести на избирательных участках онлайновую регистрацию избирателей через интернет в дни предварительного голосования, чтобы люди могли проголосовать на любом участке. Также ЦИК призывает обеспечить за рубежом возможность голосовать на избирательных участках, которые могут быть открыты в дипломатических и консульских представительствах Латвии или в других подходящих помещениях.

Таким образом,

у избирателей, которые в день выборов Европарламента будут находиться за рубежом, будет возможность проголосовать на избирательных участках, а не только по почте, как в настоящее время.

Латвия на выборах Европарламента является одним избирательным округом, от которого избираются восемь депутатов. Кандидатские списки на выборы будут приниматься с 6 по 21 марта 2019 года. Каждая участвующая в выборах партия может включить в список 16 кандидатов.

Выборы Европарламента в странах ЕС пройдут с 23 по 26 мая, в целом европейцам предстоит выбрать 705 депутатов вместо нынешнего 751, так как число европарламентариев после выхода Великобритании из ЕС уменьшится.

В предыдущих выборах Европарламента в 2014 году участвовали всего 30,24% жителей Латвии.