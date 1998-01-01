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Жизнь замечательных рижан: Исайя Берлин, тайный друг Анны Ахматовой

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
Исайя Берлин вернулся на родину только с перестройкой, до начала 90-х годов по-русски его практически не публиковали | Фото: Michael Ignatieff. (1998) Isaiah Berlin: A Life.

В Риге, на улице Альберта, на одном из домов, построенных Михаилом Эйзенштейном - мемориальная доска. На трех языках - латышском, английском, иврите - на ней выбито имя, которое мало что говорит большинству рижан. «В этом доме с 1909 по 1915 год жил британский философ сэр Исайя Берлин». Как рижский мальчик мальчик из еврейской семьи стал выдающимся английским философом да еще и сэром? За что он возведен в рыцарское достоинство? И какие страшные тайны о русских поэтах ХХ века узнал от него мир?

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