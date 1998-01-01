Жизнь замечательных рижан: Исайя Берлин, тайный друг Анны Ахматовой

В Риге, на улице Альберта, на одном из домов, построенных Михаилом Эйзенштейном - мемориальная доска. На трех языках - латышском, английском, иврите - на ней выбито имя, которое мало что говорит большинству рижан. «В этом доме с 1909 по 1915 год жил британский философ сэр Исайя Берлин». Как рижский мальчик мальчик из еврейской семьи стал выдающимся английским философом да еще и сэром? За что он возведен в рыцарское достоинство? И какие страшные тайны о русских поэтах ХХ века узнал от него мир?