Суббота будет солнечной и жаркой, в Курземе возможны грозы

В субботу в Латвии ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода, облачность больше будет в Курземе, где местами, в основном в юго-западной части региона, возможны дождь и гроза.

Восточный и южный ветер - слабый до умеренного, на морском побережье ветер будет дуть с моря.

Максимальная температура воздуха - +23..+27 градусов, на западном побережье Рижского морского залива примерно на 1 градус ниже.

В Риге сохранится сухая и солнечная погода, слабый юго-восточный ветер, воздух прогреется до +26 градусов.

На севере столицы у моря и в Юрмале ожидается бриз и немного более низкая температура воздуха.

Погодные условия в Латвии определяются антициклоном. Атмосферное давление на уровне моря 770-773 мм ртутного столба.

В лесах сохраняется высокая пожароопасность, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологи и метеорологии. Действует также предупреждение о жаре, которая в ближайшие дни усилится - на следующей неделе воздух прогреется до +30 градусов.