Латвийская армия планирует получить ракеты «Stinger» во второй половине лета

Национальные вооруженные силы (НВС) планируют во второй половине лета получить стратегически важную ракетную систему противовоздушной обороны «Stinger», сообщили агентству ЛETA в пресс-службе Министерства обороны.

«Сейчас с союзниками согласовываются технические условия для приема оборудования, которое планируется получить во второй половине лета. Вся система, предусмотренная подписанным договором, будет поставлена одновременно», - отметили в Минобороны.

Командующий НВС Леонид

Калниньш ранее отметил, что приобретение этой системы очень успешно с финансовой точки зрения, хотя конкретных сумм он не назвал.

Этим вооружинем будут обеспечены тактические подразделения Земессардзе, механизированная пехотная бригада и воздушные силы.

Как сообщалось, зенитно-ракетный комплекс «Stinger», который закупила Латвия, не использовался, но несколько лет был на вооружении датской армии.

Министр обороны Раймонд Бергманис выразил удовлетворение и гордость тем, что «Stinger» значительно усилит военную мощь государства.

К тому же противовоздушная оборона является одним из приоритетов текущего момента. И пользу от приобретения ощутят все подразделения, в чьем распоряжении окажутся эти ракеты, в том числе и земессарги, говорит Бергманис.

Комплекс «Stinger» состоит из ракет противовоздушной обороны и установок для их запуска.

На вооружении латвийской армии в настоящее время имеется ракетный комплекс ближнего действия «RBS-70».