В воскресенье воздух прогреется до +28 градусов

В воскресенье температура воздуха в Латвии повысится до +25..+28 градусов, прохладнее будет на морском побережье, где днем усилится бриз, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха ночью - от +8 до +15 градусов. Во второй половине дня на морском побережье температура воздуха опустится до +16..+22 градусов.

На большей части территории Латвии и ночью, и днем будет дуть слабый ветер, возможны безветрие и небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Более солнечная погода сохранится на морском побережье.

В Риге в воскресенье будет сухо и солнечно, слабый ветер переменных направлений, во второй половине дня - умеренный северный, северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью +15 градусов, в пригородах - от +11 до +13 градусов.

В первой половине дня воздух прогреется до +27 градусов, затем станет немного прохладнее, у моря температура воздуха понизится до +19 градусов.