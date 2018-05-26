Интернет Lattelecom решил взять выходной: Взволнованные пользователи остались без связи

В субботу, 26 мая, после обеда, когда кто-то решил поработать в свой единственный выходный, а кто-то послушать музыку в свой день рождения, оператор Lattelecom столкнулся с глобальными проблемами в Интернете и в других областях. Взволнованные пользователи, в наше время без интернета, как без рук, пытались связаться с компанией и без результата. Телефон не отвечал, домашняя страничка не открывалась, в соцсети администраторы тоже молчали.

Без интернета нет жизни. Пользователи находили в себе силы шутить и верить, что скоро проблема будет устранена.

«Черемуховая моль сожрала интернет Латтелеком. Единственный вечер был поработать за компом», - написала пользователиница в соцсети Facebook.

«У меня на такой случай два провайдера. Дорого, конечно, но зато надежно, если работа связана с интернетом», - поделилась другая пользовательница.

Вот без шуток! Интернет якобы сделали уже больше часа назад. Вопрос-он заблудился! Зачем писать что сделали если вы ничерта не сделали?— Ainars (@Ainars63381020) May 26, 2018

Ziņojam to, ko saņemam no meistariem, un viņu pēdējā sniegtā info ir tāda, ka vaina ir atrasta, taču sakari atgriezīsies pakāpeniski.— Lattelecom (@Lattelecom) May 26, 2018

PAKAPENISKI - tas ir pa pakāpienam katru dienu :-D Nez uz kura pakāpiena es esmu?— DD (@dd_mail303) May 26, 2018

Когда компания вышла на связь то ничего лучше, чем пошутить насчет жаркой субботы и выходного дня у интернета, видимо, не нашла. Разъяснения о сбое поступили позже. А спустя два часа появился и интернет.

Произошла сетевая авария, которая затронула всю Латвию - объяснили в Lattelecom и принесли свои извинения пользователям.