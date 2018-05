Интернет Lattelecom решил взять выходной: Взволнованные пользователи остались без связи

Без интернета нет жизни. Пользователи находили в себе силы шутить и верить, что скоро проблема будет устранена.

«Черемуховая моль сожрала интернет Латтелеком. Единственный вечер был поработать за компом», - написала пользователиница в соцсети Facebook.

«У меня на такой случай два провайдера. Дорого, конечно, но зато надежно, если работа связана с интернетом», - поделилась другая пользовательница.

Вот без шуток! Интернет якобы сделали уже больше часа назад. Вопрос-он заблудился! Зачем писать что сделали если вы ничерта не сделали?— Ainars (@Ainars63381020) May 26, 2018

Ziņojam to, ko saņemam no meistariem, un viņu pēdējā sniegtā info ir tāda, ka vaina ir atrasta, taču sakari atgriezīsies pakāpeniski.— Lattelecom (@Lattelecom) May 26, 2018