БЗС проверяет информацию о связи делового партнера Дуклавса с российской армией

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) проверяет публично прозвучавшую информацию о том, что партнер министра земледелия Яниса Дуклавса по пивоварне «Piebalgas alus», российский предприниматель Игорь Шехелев строит корабли для российской армии.

БЗС приняло эту информацию для оценки, сообщила агентству ЛЕТА его представитель Ивета Маура.

Дуклавс как член правительства имеет допуск к гостайне, который выдает, не выдает или аннулирует БЗС, задачами которого являются разведка, контрразведка и защита гостайны.

В Полиции безопасности агентству ЛETA сообщили, что ПБ тоже приняла прозвучавшую информацию к рассмотрению. ПБ занимается реализацией мер контрразведки и защиты гостайны и интересов государственного конституционного устройства и экономической безопасности.

Дуклавс занимает должность министра земледелия с января 2014 года.

Передача Латвийского ТВ «De facto» в мае сообщила, что Шехелеву уже несколько лет принадлежит почти половина долей капитала пивоварни «Piebalgas alus». В российских СМИ он упоминается как президент компании «Финсудпром», в структуру входит Ярославский судостроительный завод, выполняющий также госзаказы для нужд ВМФ России.

Дуклавс сказал, что латвийские спецслужбы никогда не задавали ему вопросов о его контактах с Шехелевым.

В Латвии Шехелеву принадлежит также рыболовецкое предприятие «Baltic Marine Fishing Company», управляющее рыбным и яхтенным портом в Вентспилсе и развивающее проект жилых домов в Юрмале.