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В Риге наймут специалистов для доставки бездомных кошек и собак в приюты

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Jānis Škapars/TVNET

Рижское самоуправление за 33 135 евро наймет специалистов, которые будут доставлять в приюты бродячих и оставшихся без хозяев собак и котов, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.

Как сообщила агентству ЛETA представитель Управления среды Эдите Пуке, нанятые департаментом жилья и среды Рижской думы специалисты ежегодно доставляют с улиц в приюты более 1000 собак и котов.

В 2017 году в приюты было доставлено 1042, в 2016 году - 1115 бездомных животных.

В этом году по итогам закупочного конкурса эта задача будет доверена специалистам организации «dzivniekupolicija.lv». В конкурсе участвовали два претендента: «dzivniekupolicija.lv» и ООО «Dr. Beinerts».

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