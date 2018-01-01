45% жителей Латвии считают, что ситуация в Латвии развивается не в том направлении

45% опрошенных жителей Латвии считают, что ситуация в Латвии развивается в неправильном направлении, показал опрос «Eurobarometеr».

27% опрошенных латвийцев считают, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, мнения 19% респондентов разделились, 9% не смогли дать ответ на этот вопрос. В Эстонии 34%, а в Литве 32% жителей считают, что ситуация в их стране развивается в правильном направлении.

37% опрошенных в Латвии считают, что в ЕС ситуация развивается в правильном, 27% - в неправильном направлении. Мнения 19% респондентов разделились, 17% не смогли дать ответ на этот вопрос. В Литве 53%, в Эстонии 31% жителей считают, что в ЕС ситуация развивается в правильном направлении.

30% латвийцев не обсуждают с друзьями и родственниками вопросы национальной политики, 15% - обсуждают. 54% опрошенных обсуждают такие вопросы иногда. Часто эти вопросы обсуждают жители Греции (36%) и Швеции (35%).

Вопросы европейской политики в кругу друзей и родных 9% жителей Латвии обсуждают часто, 52% - иногда, 38% - никогда. Чаще эти вопросы обсуждают жители Греции (22%).

Опрос проводился в 28 странах ЕС 11-22 апреля 2018 года компанией «Kantar Public». В нем участвовал 27 601 житель ЕС, в том числе 1012 жителей Латвии.