По дороге в Юрмалу опять образовались заторы

В воскресенье перед въездом в Юрмалу образовалась значительная пробка по направлению из Риги, сообщает агентство ЛЕТА.

Заторы, скорее всего, создают люди, которые пытаются попасть в Юрмалу, чтобы насладиться по-летнему жаркой погодой.

Пробка появилась на участке шоссе А10 перед пропускным пунктом. Однако, если пропуска не нужны, то пересечь данный участок можно без промедлений, пишут пользователи мобильного приложения Waze.

Юрмальская дума распространила призыв к автоводителям покупать пропуска в интернете и не собираться на пропускных пунктах.

Пропуска можно купить на сайте www.visitjurmala.lv, а также с помощью приложений Mobilly и Riga Card.

Плату за въезд можно заплатить и после въезда в зоне особого режима. Однако не стоит забывать, что пропуск необходимо приобрести до 23:59 того числа, когда транспортное средство въехало в Юрмалу.

За пропуск можно заплатить и после выезда из Юрмалы, уже дома. Не стоит только забывать, что плату нужно совершить в день заезда. Важно помнить, что, приобретая пропуск, необходимо точно указать регистрационный номер автомобиля.

Самоуправление напоминает, что в связи с праздником курорта Юрмалы в конце этой недели, уже начиная с пятницы, в городе установлены ограничения движения, поэтому людей призывают использовать общественный транспорт. Если же вы едете в город на личном автомобиле, то нужно считаться с тем, что парковка в центральной части города может быть затруднена.