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Синоптики предупреждают: в ближайшие три дня в Риге будет очень жарко

Русский TVNET
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Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня и в ближайшие три дня в Риге ожидается сильная жара, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологи.

Сегодня температура воздуха в столице повысится до +27 градусов, а в начале следующей недели, с 28 по 30 мая, в середине дня будет достигать +27, +30 градусов.

За минувшие сутки медики оказали помощь девяти пострадавшим от жары людям.

Погодные условия в Латвии определяются антициклоном. Атмосферное давление на уровне моря - около 770 мм ртутного столба.

В лесах сохраняется высокая пожароопасность. Действует также предупреждение о жаре, которая в ближайшие дни усилится - на следующей неделе воздух прогреется до +30 градусов.

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