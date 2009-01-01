Полицейского уволили за 5 литров топлива, которые 9 лет назад украл не он

В Латвии - большой дефицит полицейских. В конце года Госполиция сообщила, что не укомплектовано порядка 10% рабочих мест. Только в Риге не хватает 500 стражей порядка. Хорошая мотивация для подростков - предложение оплачивать обучение в колледже Госполиции. За возможность обрести знания нужно обязательно поработать в полиции. У одного сержанта после пяти лет на службе попросили вернуть несколько тысяч евро, потраченных на обучение. Фатальной для карьеры полицейского стало старое дело, по которому ему не присудили наказание. Но полицейское руководство считает, что остаться на службе он не может, так как дело было закрыто на нереабилитирующем основании, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Янис Эглитис единоборствами занимается уже с 15 лет. Полученные знание помогли ему получить сертификат, и теперь физически сильный мужчина обучает других. Получить бойцовские умения к нему приходят сотрудники муниципальной и Госполиции, которые позвали своего инструктора работать к ним в службу.

Эглитис присоединился к Госполиции пять лет назад - в 2013 году. Он сдал как физические нормативы, так и психологический тест. Молодой страж порядка работал в участке Госполиции в Риге у Центральной станции, известном особенно тяжелой работой.

После сурового опыта он не покинул полицию как многие другие, а перебрался в Огре, где продолжил служить в родном городе.

Новым вызовом полицейского стала борьба с оборотом наркотиков в городе, так как, работая на тренировках с подростками, он видел, как легко на них может повлиять новое и неизведанное. После двух лет работы полицейское руководство выразило Эглитису благодарность в обеспечении общественного порядка, а также гордилось его победами на соревнованиях, организованных МВД.

После пяти лет работа в полиции для Эглитиса закончилась.

Начальник Госполиции Интс Кюзис попросил Эглитиса отставить службу, так как тот скрывал, что в возрасте 18 лет был вовлечен в уголовное дело о краже пяти литров топлива.

Эглитис вспоминает, что в 2009 году в последнем классе средней школы он вместе с друзьями катался на свежеприобретенном «Опеле», и некоторые из попутчиков пообещали залить бензин. О том, что принесенные из какого-то двора и залитые в бак «Опеля» пять литров могут быть украдены из другого автомобиля, стало известно позднее в полиции, так как двух парней поймали на месте преступления.

Против Эглитиса и владельца машины обвинение строили не по факту кражи, а по факту того, что они не сообщили о преступлении.

Дело против Эглитиса закрыли, так как прокуратура признала, что нанесенный вред не был столь высок.

Полицию пришлось покинуть, так как дело было закрыто на нереабилитирующем основании. Так считает руководство полиции. Закон запрещает работать полицейским, если против тебя были подозрения, которые не удалось доказать. Однако непонятно, как руководство Госполиции пришло к таким выводам. У Эглитиса не было умысла совершать преступление. Кроме того, Сенат Верховного суда в таких случаях кражи или их попытки не квалифицирует по тяжелой статье.

Эглитис считает, что то, что против него подняли старое дело - это лишь причины, чтобы освободиться от него после недавнего конфликта. В ноябре 2016 года в кабинет на тот момент председателя суда Огрского района Арниса Наглиса зашел мужчина по имени Родийс Рододендрс и попросил ему как пострадавшему выписать материалы дела. После получения отказа он обзывал сотрудниц канцелярии и спросил у судьи, сколько ему за это заплатили.

Родийсу Рододендрсу полицейский Янис Эглитис составил протокол административного нарушения по факту мелкого хулиганства и неуважительного отношения к суду. Рододендрс наказание оспорил и начал длинную переписку с Эглитисом в социальных сетях.

В одной из записей он продемонстрировал фотографию, на которой виден с начальником Госполиции Интсом Кюзисом в его кабинете.

Кюзис не отрицает, что встречался мужчиной, однако заверил, что биографию сержанта Эглитиса не начали исследовать после заявления Рододендрса. Недавно системы информационных данных были улучшены, ранее важную информацию пропустили, так как неправильно вписали фамилию Эглитиса.

Сержант Эглитис со службы уволен. За год до окончания учебы исключен из колледжа Госполиции. Ему нужно вернуть неполные три тысячи евро за учебу, так как он ввел учреждение в заблуждение, не сообщив о препятствиях к нахождению на службе.

Эглитис с основанием увольнения не согласен и планирует его оспорить. Он готов побороться как за возможность вернуться на службу, так и за возможность вернуть репутацию.