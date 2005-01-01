В России сняли фильм о баррикадах 91 года: в людей стрелял Раймонд Граубе

В Москве прошла премьера фильма о стрельбе в 1991 году у здания МВД. В «исследовании» принимал участие бывший секретарь посольства России, который за шпионаж был внесен в черный список Латвии. В фильме утверждается, что во время кровавых событий на баррикадах в январе 91 года людей застрелил бывший глава Национальных вооруженных сил Латвии командир Граубе, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3

Ночь на 21 января 1991 года. На бульваре Райниса у здании МВД началось нападение ОМОН. Абсолютный хаос. Вокруг ездят бронетранспортеры, разрываются снаряды. За происходящим у Старой Риги следят десятки любознательных. В парке снимают несколько кинооператоров - в том числе Юрис Подниекс, Гвидо Звайгуле, Андрис Слапиньш.

Этой ночью погибли пять человек, в том числе и коллеги Подниекса. Застрелен один и тяжело ранены несколько охраняющих министерство милиционеров.

То, что этой ночью в эпицентре событий кроме ОМОНа, возможно, находилась некая третья сила, которая, возможно, с оружием разместилась у Бастионной горки, пытались выяснить как следователи, так и журналисты. Версии отличались - нападение ОМОН прикрывали провокации, организованные контролируемым КГБ отрядом АЛЬФА или ДЕЛЬТА. В эти дни в Риге и Юрмале находилась группа из 40 человек, которая выдавала себя за «болгарских спортсменов». Скорее всего, это были бойцы спецотряда. На следующий день после кровавого расстрела автобус со «спортсменами» Латвию покинул.

Авторы фильма «Цветной сектор» пытаются доказать, что кровавые преступления совершили не ОМОН или снайперы советских спецслужб, а вооруженные латышские солдаты. Свои стреляли по своим.

Создатели фильма - российский художник эстонского происхождения Сергей Четвертной, Андрей Татарчук из Латвии, который работал в отделении российского международного информационного агентства «Россия Сегодня» - «Baltnews», а также главный редактор российского еженедельника «Российские вести» Дмитрий Ермолаев. Он в Латвии более известен как бывший третий секретарь посольства России, которого в 2005 году Бюро по защите Сатверсме включило в черный список Латвии.

Премьера фильма состоялась в Московском доме журналистов 15 мая. Ряды в зрительном зале были относительно пусты. Но в последовавших за премьерой статьях на порталах «Спутник», Baltnews и в других местах авторов фильма хвалят за смелость, позволившую открыть им неприятную для Латвии правду о событиях 91 года.

Публично доступен только небольшой трейлер, на котором видно, что в фильме интервьюируют бывшего интерфронтовца Виктора Алксниса, другой - включенный в черный список Латвии псевдоисторик Владими Симиндей, командир рижского ОМОНа Чеслав Млинник. В статьях в российской прессе создатели фильма радуются, что рассказанное этими и другими людьми легло в основу для удивительных открытый фильма.

Главным образом, факта, что в январе 91 года в Риге, как и в 2014 году на Украине на Майдане, были неизвестные снайперы, которые обстреливали мирных жителей.

В одном из интервью с создателями фильма бывший сотрудник посольства России Ермолаев утверждает, что в его распоряжении есть показания некого высокого должностного лица латвийской армии. В них анонимный источник открывает, что во время нападения на здание министерства по мирным жителям стреляли снайперы. Их туда привезли на микроавтобусе. Стрелки разместились на Бастионной горке. И, скорее всего, от их пуль умерли как кинооператоры, так и другие люди. В этом факте нет ничего нового.

Новым стало пояснение авторов фильма, которые назвали имена стрелков. Ермолаев утверждает, что знает имена двух стрелявших. Один - покончивший с собой земессарг Дидзис Мейерос. Второй - бывший генерал армии Раймонд Граубе.

Сам Граубе категорически отрицает эти утверждения и называет их ложью «в стиле Геббельса».

Несколько раз создатели фильма вспоминают столетие Латвии и то, что сейчас самое время осветить эти черные страницы латвийской истории. Так как кровь во время баррикад пролилась. Но правда - не такая, как ее преподносит Латвия.

Точно так же исследования авторов фильма показали, что многие факты и материалы следствия Латвия скрывает. Без какого-либо расследования и доказательств убийцами назвали ОМОН. В то же время следователи не провели никаких экспертиз или изъятий пуль с места событий.

Более того, при странных обстоятельствах позднее утонул кинооператор Юрис Подниекс. Скорее всего, его убрали, так как благодаря связям с омоновцами он узнал что-то такое о событиях времен баррикад, что бросало тень на Латвийскую Республику. Андрей Татарчук из «Baltnews» утверждает, что в интервью фильму генпрокурор Эрик Калнмейерс подтвердил - смерть Подниекса очень странна.

Татарчук отрицает, что в фильме он очерняет Латвию.

По его словам, он патриот Латвии и с помощью такого независимого исследования хочет рассказать, как организовываются псевдореволюции. Это произошло и в 91 году в Балтии.

Начальница управления генереальной прокуратуры по расследованию особо важных преступления Рита Аксенок была главной, кто расследовал зверства ОМОН в Латвии. Было около сотни эпизодов, в которые на протяжении нескольких лет оказывались вовлечены омоновцы.

Она, посмотрев фильм, назвала открытия создателей абсолютной ложью, которая распространяется, чтобы очернить Латвию.

Как вспоминает Аксенок - захват МВД Латвийской Республики прокуратура могла расследовать всего 10 дней. После этого расследование переняла прокуратура СССР в Москве, куда предали все материалы дела - около 200 показаний свидетелей, несколько мешков с вещдоками - в том числе и патронами. Когда в 92 году Латвия материалы дела вернула, патроны пропали. Как и многие показания важных свидетелей. Показания следователем Аксенок дали несколько омоновцев, которые ушли со службы после январских событий. Они рассказали о планировании нападения на МВД. Одно из этих свидетелей потом нашли в лесу под Ригой - он был застрелен.

В итоге, осуждены были 13 омоновцев, среди которых - бойцы среднего уровня - исполнители приказов. Несколько десятков Латвия объявила в междунвародный розыск. В том числе и Владимира Антюфеева. Однако поиск прекратили за исходом срока давности. Вскоре после этого СМИ сообщили, что Антюфеев и Николай Гончаренко получили высокие должности в непризнанном международным сообществом Приднестровье.