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Вдова Малыгина сообщила, что наследники договорились о разделе имущества

Русский TVNET/LETA
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Валерий Малыгин | Фото: Ieva Čīka / LETA

Наследники умершего в декабре прошлого года владельца фармацевтического предприятия «Olainfarm» Валерия Малыгина договорились о разделе наследства, говорится в заявлении вдовы предпринимателя Элины Малыгиной.

Нотариальное соглашение о разделе наследства достигнуто в пятницу, 25 мая, и стало результатом длительных и сложных переговоров.

«Достигнутое соглашение я считаю компромиссом, в который включены интересы несовершеннолетней дочери Валерия Анны, старших дочерей Ирины и Ники и мои. Мы договорились о главном - «Olainfarm» и в дальнейшем будет одним из флагманов латвийского фармацевтического бизнеса, и мы будем делать все возможное для его развития и расширения», - говорится в заявлении.

Элина Малыгина заявила также, что с соглашением о разделе наследства все предыдущие конфликты и разногласия разрешены.

Со своей стороны, дочери Малыгина Ирина Малыгина и Ника Савельева подтвердили агентству ЛЕТА, что соглашение о наследстве достигнуто на взаимоприемлемых условиях. Его содержание конфиденциально.

Старшие дочери предпринимателя подтвердили, что хотят продолжать семейный бизнес.

В оглашенном в середине января завещании Малыгина упоминались три его дочери, но не упоминалась вдова, которая оспорила завещание в суде, назвав его фальшивым.

Как уже сообщал Русский TVNET, за «холодной войной» двух старших дочерей Малыгина и его вдовой следит вся латвийская общественность.

Элина дала очередное интервью, в котором призналась: Я не прошу ничего сверхъестественного, только то, что мне причитается. Официально - это 15 млн. Я согласна уменьшить эту сумму до 9 млн, даже до 8 млн".

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