43 цента за поездку на трамвае в Латвии

Есть в Латвии одно самоуправление, где проезд на трамвае до сих пор стоит 43 цента. Приобретать билет необходимо уже давно забытым многими рижанами способом - прямо в вагоне у кондуктора. Хотите узнать, что это за город? Читайте и смотрите фоторассказ Русского TVNET.

Рассказ следует начать с того, что прокатиться на трамвае можно лишь в трёх городах Латвии - в Риге, Лиепае и Даугавпилсе. В то время как в столице действуют 8 трамвайных маршрутов, а в Лиепае всего один, в Даугавпилсе на рельсовом общественном транспорте можно добраться в трёх направлениях.

Трамвай номер 1 следует по маршруту ул. Бутлерова — Вокзал, а трамвай номер 2 - от ул. Бутлерова до Форштадта.

Русский TVNET же прокатился по самому длинному маршруту - на «тройке», которая соединяет Стропы и Крепость.

Расстояние от точки А в точку Б длиной 8,8 километров трамвай преодолевает за 35 минут.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

В то время, как в Риге оплата проезда в общественном транспорте уже давно осуществляется путем регистрации э-талона, а в Лиепае пассажиры трамвая компостируют талоны, в Даугавпилсе билет покупается непосредственно в вагоне у кондуктора.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

Вояж на «рогатом» рельсовом транспорте во всех трёх городах Латвии отличается не только методом оплаты, но и стоимостью - если

в Риге проезд стоит 1 евро 15 центов (активировав э-талон) и 2 евро (при оплатите водителю), то в Лиепае - 70 центов при покупке заранее и 80 центов у вагоновожатого. В Даугавпилсе же стоимость билета составляет 43 цента.

С конца прошлого года депутаты Даугавпилсской думы активно обсуждают повышение цен на проезд в общественном транспорте, поэтому, по всей вероятности, совсем скоро билеты жителям и гостям города будут обходиться дороже.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

Строительство городского трамвая во втором по величине городе Латвии началось в 1946 году. Первая трамвайная линия была построена за 123 дня. Примечательно, что в 1987 году в Даугавпилсе было 4 маршрута, однако после пробных маршрутов «тройку» и «четвёрку» объединили.

По официальным данным, даугавпилсские трамваи ежегодно перевозят около 9 миллионов пассажиров. На предприятии работают более 300 сотрудников.

Кстати, о Даугавпилсе Русский TVNET рассказывал в рамках большого проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». О проблемах, перспективах, будущем второго по величине города Латвии и живущих там людях, читайте по ссылке:

Даугавпилс: взгляд со стороны