Счастливы вместе! Сценка из одного рижского двора растрогала людей

В этом эпизоде два героя: он - пожилой и, возможно, очень одинокий человек, для которого его питомец - весь мир. И она - милейшее создание, которое не прочь покататься на качелях. Да, это собака! Ну и что?

Как отмечают жители Золитуде, здесь часто можно встретить эту парочку. Кажется, что они так увлечены, что не замечают ничего вокруг.

Просто улыбнитесь, посмотрев эти кадры, ведь они - счастливы вместе!

Стоит отметить, что видео просмотрели и поделились тысячи латвийцев. Многие в шутку прокомментировали, что теперь знают, чем будут заниматься на пенсии.