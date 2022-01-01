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Прямая трансляция: открывается восстановленный стадион «Даугава»

TVNET
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Фото: Edijs Pālens /LETA

В понедельник состоится торжественная церемония открытия восстановленного стадиона «Даугава».