Вечер без интернета: 80 тыс клиентов Lattelecom останутся без компенсации

Телекоммуникационное предприятие «Lattelecom» не планирует компенсировать неудобства примерно 80 тыс. своих клиентов, которых коснулись возникшие у предприятия в конце минувшей недели проблемы с интернет-подключением, сообщила агентству ЛETA представитель «Lattelecom» Ласма Трофимова.

Технические проблемы могут возникнуть у любого провайдера услуг, и никто на 100% не защищен от подобной ситуации, отметила она. «Проблема была решена за несколько часов. Такие ситуации предусмотрены также договорами, поэтому мы не можем пока говорить о компенсациях. Если же что-то изменится, мы об этом проинформируем», - сказала Трофимова.

«Lattelecom» рассматривает возможность привлечь для решения возникшей в минувшие выходные проблемы иностранных экспертов.

«Специалисты «Lattelecom» обобщили данные о проблеме, чтобы проанализировать ситуацию с экспертами и разработчиками. Возможно, мы привлечем к поискам решений международных экспертов, которые изучат проблему глубже», - добавила Трофимова.

Как сообщалось, из-за системной ошибки у более чем 80 тыс. клиентов «Lattelecom» по всей Латвии в минувшие выходные возникли проблемы с доступом к интернету.

По последним подсчетам, в субботу у более 80 тыс (менее половины) клиентов «Lattelecom» на территории всей страны был нарушен доступ к интернету. Проблема коснулась и клиентов, пользующихся интернетом «Lattelecom», и части клиентов, пользующихся интерактивным телевидением.

Из-за перегрузки сети сложно было также дозвониться в колл-центр компании и зайти на ее сайт.

«Главная проблема была в том, что сервер начал выдавать одинаковые IP-адреса нескольким пользователям, из-за чего системы не синхронизировались. Мы обязательно свяжемся с разработчиками систем и экспертами из других стран. Однако внешнего вмешательства не было», - сообщила ранее Трофимова.

Нарушения доступа к интернету в сети «Lattelecom» наблюдались 26 мая с 18.04 в течение несколько часов.