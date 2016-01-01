В прошлом году жителей Латвии стало еще меньше

В начале этого года в Латвии проживало 1,934 млн жителей, что на 15 700 человек меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Численность населения в 2017 году уменьшилась на 0,8%, в 2016 году - на 1%. Горожан в течение года стало на 8300 или 0,6% меньше, сельчан - на 7400 или 1,2% меньше.

Количество умерших превысило количество родившихся на 7900 человек, и это самый большой показатель за последние четыре года. Для сравнения, в 2016 году умерло на 6600 больше человек, чем родилось. В прошлом году в Латвии родилось 20,8 тыс. детей, что на 1 140 меньше, чем годом ранее, а умерло 28, 7 тыс. человек, что на 177 больше.

В результате миграции численность населения Латвии в 2017 году уменьшилась на 7800 человек, в 2016 году - на 12 200. В прошлом году на жительство в Латвию прибыли 9900 человек, что на 1600 больше по сравнению с 2016 годом, а уехало из страны 17 700 человек, что на 2900 меньше, чем годом ранее.

Сальдо миграции впервые с 2007 года было меньше, чем сальдо естественного прироста, что говорит об уменьшении миграции.

По данным ЦСУ, увеличилось количество жителей в Рижском регионе - на 2300 или 0,6%. Причина - внутренняя миграция, но и естественное движение населения в этом регионе также позитивное, отмечает ЦСУ.

Среди регионов численность населения сильнее всего сократилась в Латгале - на 5400 человек или 2,0%, но это на 0,3% меньше, чем годом ранее.

Численность населения уменьшилась в семи из девяти республиканских городов, исключением стали Юрмала и Валмиера. Количество жителей увеличилось в 15 из 110 краев Латвии. Самое большое увеличение численности населения было в Марупском крае - на 935 человек или 5,0%.

В результате небольшого прироста рождаемости за пять лет количество детей в возрасте от 0 до 14 лет выросло на 13 000, в том числе в 2017 году - на 1700. Дети составляют 15,8% населения Латвии.

Количество жителей в возрасте старше 65 лет увеличилось в 2017 году на 900 человек, а их доля выросла с 19,9% в начале года до 20,1% в конце года.

ЦСУ отмечает также, что в прошлом году уменьшилась численность жителей всех национальностей, но доля латышей продолжает расти и увеличилась с 62,0% в начале года до 62,2% в конце года. Гражданами являются 85,9% жителей Латвии.