Парадниекс: пенсия должна зависеть от количества детей

Он выразил надежду на то, что Сейм со временем поймет, что людей, которые воспитали детей, нужно поддерживать.

Парадниексу возразила некая пенсионерка, которая считает, что проблемы пенсионеров нужно решать немедленно, а не «когда-нибудь», потому что они находятся на пороге бедности. «Мы все послевоенные дети, нам нужна помощь сегодня», - сказала она.

Другая участница собрания заявила, что уже давно существуют проблемы с доступностью услуг пенсионерам. В частности, стоматологические услуги они не могут себе позволить.

Руководитель парламентской комиссии по труду и социальным делам Айя Барча отметила, что в будущем можно говорить об уменьшении пациентских взносов для пенсионеров, но отменить их совсем нельзя, так как возражают ассоциации семейных врачей. Она напомнила также, что деньги на стоматологию можно вернуть через возврат налогов, а более быстрого увеличения пенсий можно достичь, если платить за год трудового стажа.

На заседании думы ЛФП на вопросы пенсионеров отвечали представители партий.