Во вторник, 29 мая, температура воздуха в Латвии повысится до +27..+30 градусов, прохладнее будет на побережье, сообщает агентство ЛЕТА.

Таким образом, вторник станет самым жарким днем месяца. Ожидаются слабый ветер и безветрие, днем в прибрежных районах - морской бриз, в Видземе будет доминировать умеренный западный, северо-западный ветер.

Минимальная температура воздуха в ночь на вторник составит от +7 до +16 градусов.

Ожидается малооблачная погода, в течение для количество облаков вырастет, однако в Видземе сохранится преимущественно ясная погода. Осадки не прогнозируются.

В Риге будет сухо и солнечно, ожидается слабый ветер переменчивого направления. Температура воздуха ночью составит +16 градусов в центре города и +11..+14 градусов в пригороде, днем потеплеет до +29 градусов, немного прохладнее будет вблизи моря.