На пляже в Вецаки впервые поднимут Голубой флаг

Во вторник, 29 мая, должностные лица самоуправления торжественно поднимут Голубой флаг на пляже в Вецаки. Эту высокую международную оценку качества окружающей среды пляж в Вецаки получил впервые.

Во время мероприятия руководство думы также ознакомится с готовностью пляжа к новому купальному сезону, а спасатели Полиции Рижского самоуправления продемонстрируют свои умения в условиях морского пляжа.

Голубой флаг – самый популярный в мире экосертификат.

Выполнение критериев Голубого флага обеспечивает полноценное методологическое обслуживание пляжа с учетом факторов охраны окружающей среды и долгосрочного развития.

Критерии включают в себя качество воды, комфортные условия для отдыха, доступность инфраструктуры для людей с нарушением двигательных функций, а также безопасность на воде и т.д.