Понедельник, 28 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

На пляже в Вецаки впервые поднимут Голубой флаг

Riga.lv
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Во вторник, 29 мая, должностные лица самоуправления торжественно поднимут Голубой флаг на пляже в Вецаки. Эту высокую международную оценку качества окружающей среды пляж в Вецаки получил впервые.

Во время мероприятия руководство думы также ознакомится с готовностью пляжа к новому купальному сезону, а спасатели Полиции Рижского самоуправления продемонстрируют свои умения в условиях морского пляжа.

Голубой флаг – самый популярный в мире экосертификат.

Выполнение критериев Голубого флага обеспечивает полноценное методологическое обслуживание пляжа с учетом факторов охраны окружающей среды и долгосрочного развития.

Критерии включают в себя качество воды, комфортные условия для отдыха, доступность инфраструктуры для людей с нарушением двигательных функций, а также безопасность на воде и т.д.

0 Комментарии