Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

Осуществляющие миссию воздушного патрулирования в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух для опознавания и сопровождения летевших в международном воздушном пространстве российских военных самолетов, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

21 мая был сопровожден транспортный самолет «Ан-26», который летел с основной части России в Калининградскую область. Он летел с включенным транспондером, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами, плана полета у него не было.

24 мая натовские истребители опознали и сопроводили самолет-разведчик «Ил-20», который тоже летел в Калининградскую область. Он летел с отключенным транспондером, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами, план полета у него был.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с авиабаз Литвы и Эстонии.