Вторник, 29 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Вода в реках и озерах прогрелась до +22 градусов

LETA
Фото: postim

Температура воды во многих реках и озерах во вторник утром достигает +20..+22 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды в Венте, Лиелупе и Айвиексте составляет +20..+22 градуса, в Даугаве - +18..+21 градус, в Гауе - +17..+20 градусов.

В крупных озерах вода прогрелась до +18..+21 градуса. В мелководных водоемах, которые освещаются солнцем, вода еще на пару градусов теплее.

В море сохраняются большие температурные контрасты - от +8 до +18 градусов.

0 Комментарии