Вода в реках и озерах прогрелась до +22 градусов

Температура воды во многих реках и озерах во вторник утром достигает +20..+22 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды в Венте, Лиелупе и Айвиексте составляет +20..+22 градуса, в Даугаве - +18..+21 градус, в Гауе - +17..+20 градусов.

В крупных озерах вода прогрелась до +18..+21 градуса. В мелководных водоемах, которые освещаются солнцем, вода еще на пару градусов теплее.

В море сохраняются большие температурные контрасты - от +8 до +18 градусов.