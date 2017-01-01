Убытки «Ригас сатиксме» в первом квартале достигли 4,608 млн евро

Предприятие общественного транспорта ООО «Ригас сатиксме» (РС) в первом квартале этого года работало с оборотом в размере 38,845 млн евро, что на 2,9% больше, чем за соответствующий период 2017 года, а его убытки увеличились на 16,8% до 4,608 млн евро, свидетельствуют обнародованные РС данные.

27% в структуре нетто-оборота РС за первые три месяца года приходится на доходы от услуг общественного транспорта, 9% - от услуг автостоянок, 64% составляет финансирование государства и самоуправления на покрытие убытков.

Доходы РС от автостоянок в первом квартале этого года составили 3,3 млн евро, что по сравнению с тем же периодом 2017 года больше на 0,3 млн евро или 11,2%. Эксплуатационные расходы предприятия достигли 42,2 млн евро, что на 2,6 млн евро больше, чем в первом квартале 2017 года.

В январе-марте общественным транспортом в Риге было перевезено 34,742 млн пассажиров, что на 3% меньше.

В конце марта РС обслуживало 6430 платных автостоянок (в конце 2017 года - 5989).

В первом квартале 2017 года оборот РС составлял 37,765 млн евро, убытки - 3,945 млн евро.