СЗК призывает объявить в Латвии выходной в честь Папы Римского

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) призывает премьер-министра Мариса Кучинскиса рассмотреть возможность объявить выходным 24 сентября, когда Папа Римский Франциск проведет мессу в Аглонской базилике. Об этом сообщил агентству ЛЕТА председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис.

СЗК получил множество просьб о том, чтобы сделать этот день выходным. «Мы призываем премьер-министра рассмотреть такую возможность, чтобы верующие могли принять участие в этом историческом событии», - написал Бригманис в фейсбуке.

Он сообщил, что по этому поводу СЗК уже направило Кучинскису официальное письмо. Бригманис подчеркнул, что визит Папы в Латвию происходит не каждый год, поэтому нужно рассмотреть возможность объявить этот день выходным, например, перенеся рабочий день 24 сентября на другую дату.

Латгальский регион планирования ранее также заявил о том, что будет просить объявить 24 сентября выходным.

Премьер-министр ранее выразил мнение, что вопрос о выходном во время визита папы римского должен решаться по договоренности между работниками и работодателями, а Министерство экономики указало, что один праздничный день государственному бюджету обходится в 8 млн евро потерь.