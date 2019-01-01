В Латвии запустили пилотный проект для тех, кто хочет бросить курить. Бесплатно!

Министерство здравоохранения запустило пилотный проект для поддержки тех, кто хочет бросить курить. В течение года (до конца марта 2019) у жителей Латвии есть возможность принять участие в бесплатных групповых занятиях, на которых специально обученные психологи и психотерапевты помогут правильно бросить курить. В одной группе собирают не более 12 участников. Всего курсы смогут посетить 600 человек, рассказали в министерстве.

Первое занятие прошло уже в марте в Валмиере. Также занятия прошли в Алуксне, Смилтене, Царникаве, Добеле, Айзкраукле, Юрмале и Риге.

В июне этого года занятия пройдут в Риге, Даугавпилсе, Смилтене, Лиепае, Добеле, Елгаве и Олайне.

У пилотного проекта две главных задачи:

1) обучить и предоставить поддержку врачам для мотивации пациентов бросить курить;

2) разработать программу для бросающих курить и обеспечить ее реализацию, предлагая эту возможность каждому жителю страны.

Деятельность направлена на то, чтобы по возможности большее количество семейных врачей и тех специалистов, которые работают с беременными и новорожденными - гинекологи, акушерки, неонатологи - получили и методическую поддержку, и возможность отправить своих пациентов на мероприятия по поддержке бросающих курить.

Именно у семейных врачей есть уникальная возможность индивидуально обратиться к большинству курящих и предложить необходимую поддержку. Если все специалисты первичного ухода подключились бы к идентификации курильщиков и оказании помощи им, удалось бы обратиться к более чем 80% всех курящих. А целенаправленная деятельность специалистов помогла бы бросить курить 40% из них, подсчитали в министерстве.

Проект реализуется в рамках Европейского социального фонда обществом «Объединение специалистов по зависимостям» («Atkarības speciālistu apvienība»). Расходы на проект составляют 171 тыс. евро без НДС.