«Пытают и гоняют»: рижане недовольны происходящим в общественном транспорте

«Скажите пожалуйста, насколько целесообразна система учета потока пассажиров «Rīgas satiksme?»» - с таким вопросом в редакцию портала обратился читатель TVNET.

«Понимаю, что в связи с ремонтом на маршруте 5-го трамвая обеспечено движение автобусов. Но насколько целесообразна система учета пассажиров «Rīgas satiksme», если они считают допустимым во время утренних рейсов (8-9 часов) вместо двух сдвоенных трамвайных вагонов сейчас (в понедельник, 28 мая) выпускать на линию обычный автобус?» - удивлен ситуацией с общественным транспортом читатель.

По его мнению, уже годам пенсионеров «пытают», а школьников «гоняют» в связи с нерегистрацией или потерей е-талонов: «Если таким образом не регистрируется дорогой пассажир, почему эти данные не принимают во внимание?»

Кроме того, читатель хочет узнать, оборудован ли общественный транспорт достаточным количеством валидаторов.

«Вызывает сожаление, что пассажиры пытаются пролезть к регистратору с одной стороны и потом продвигаются в другую, где логично меньше людей, пока на следующей остановке новый поток людей не пойдет навстречу», - отметил рижанин.

Портал TVNET связался с руководителем отдела по общественным отношениям «Rīgas satiksme» Байбой Барташевичей-Фелдмане, чтобы найти ответы на вопросы и неясности.

Как проинформировала Барташевича-Фелдмане, замена трамвая автобусом будет кратковременной, и по техническим причинам доступны только короткие автобусы.

«Под техническими причинами нужно понимать возможность развернуться на конечной в Ильгюциемсе, где автобусам нужно совершать маневр в очень небольшом месте, более длинные автобусы просто не смогут этого сделать», - пояснила она.

При создании расписания маршрута автобуса 5Т учитывалась вместимость транспортного средства, в частности то, что вместительность автобуса меньше, чем трамвая, поэтому интервал курсирования автобуса на маршруте составляет от 7 до 8 минут (у трамвая был 9-15 минут)

В утренние часы пик с 7:00 до 9:10, когда по направлению из Ильгюциемса наблюдается самый интенсивный поток пассажиров, число рейсов увеличено значительно.

Маршрут автобуса 5Т совершает 17 рейсов, а трамвай делал 11 (прирост составляет 55%).

Кроме того, Барташевича-Фелдмане проинформировала, что «Rīgas satiksme» проводит анализ потока пассажиров, используя как данные о регистрации е-талонов пассажиров, так и системы автоматического подсчета зашедших/вышедших пассажиров на остановках, а также проводя физический контроль потока пассажиров.

После анализа этих данных создается расписание: «Этот случай - не исключение, для разработки расписания использовались все вышеупомянутые методы подсчета».

Предприятие обещает продолжать следить за пассажиропотоком: «Здесь уместно напоминание, что в конце этой недели закончится учебный год, что обещает и снижение нагрузки на рейсах, так как по утрам их интенсивно используют школьники».

«Что относится к валидаторам, то они расположены напротив дверей», - указала Барташевича-Фелдмане.