В Иецаве из-за угрозы взрыва эвакуируют жильцов и учеников школы; перекрыто Баускское шоссе

В Иецаве во дворе одного из домов по адресу Mazajā ielā 2 найден неразорвавшийся снаряд.

Из близлежащих районов в радиусе полукилометра эвакуируют людей - как жильцов домов, так и школьников Иецавской школы.

Кроме того, временно закрыто Баускское шоссе, сообщили в ГАО «Латвияс валстс цели». Движение закрыто на ул. Ригас. Планируется, что его восстановят через три часа. Объехать закрытый участок можно по Рижской объездной дороге и Елгавскому шоссе.

Оперативные службы работают на месте обнаружения.