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За использование смартфона во время движения водителей будут штрафовать на 100 евро

Русский TVNET
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Фото: PantherMedia/Scanpix

За использование смартфона, ноутбука или планшета за рулем автомобиля во время движения водителя могут оштрафовать на сумму от 25 до 100 евро. Такое предложение во вторник концептуально поддержала юридическая комиссия Сейма, сообщает агентство ЛЕТА.

В связи с предлагаемыми изменениями внимание на заседании комитета было привлечено к произошедшей в Венгрии трагедии, когда водитель микроавтобуса за мгновение до летальной аварии использовал социальную сеть Facebook. В аварии погибли девять румын - семь мужчин и две женщины.

Соответствующие поправки подал парламентский секретарь Министерства сообщения Эдгарс Таварс, который пояснил, что использование смартфонов и увлечение социальными сетями за рулем автомобиля, находящегося в движении, может создать опасные ситуации.

Депутаты поддержали и несколько других изменений в Латвийском кодексе административных нарушений, однако окончательное решение еще должен принять Сейм.

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