Чакша: лечение редких болезней будет обеспечено не только детям, но и взрослым

Ранее лечение редких заболеваний обеспечивалось только детям и беременным женщинам, а в дальнейшем будет обеспечиваться и взрослым, заявила сегодня министр здравоохранения Анда Чакша.

В прошлом году правительство утвердило план лечения редких болезней, а теперь разрабатывает правила, чтобы организовать поток пациентов, обеспечить доступность услуг и медикаментов, улучшить обмен информацией.

Чакша сообщила, что в этом году на лечение редких болезней дополнительно доступно 2,2 млн евро.

На эти средства будут обеспечиваться оплачиваемые государством услуги. 1570 пациентов получат возможность провести диагностические исследования, в том числе генетические.

Государство предложит больным редкими заболеваниями новые компенсируемые лекарства, а также оплатит две операции по трансплантации легких, сообщила министр.

Проект правил правительства о лечении редких заболеваний был рассмотрен комитетом Кабинета министров и сейчас находится в стадии согласования.