Вторник, 29 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Чакша: лечение редких болезней будет обеспечено не только детям, но и взрослым

LETA
Министр здравоохранения Анда Чакша | Фото: Evija Trifanova / LETA

Ранее лечение редких заболеваний обеспечивалось только детям и беременным женщинам, а в дальнейшем будет обеспечиваться и взрослым, заявила сегодня министр здравоохранения Анда Чакша.

В прошлом году правительство утвердило план лечения редких болезней, а теперь разрабатывает правила, чтобы организовать поток пациентов, обеспечить доступность услуг и медикаментов, улучшить обмен информацией.

Чакша сообщила, что в этом году на лечение редких болезней дополнительно доступно 2,2 млн евро.

На эти средства будут обеспечиваться оплачиваемые государством услуги. 1570 пациентов получат возможность провести диагностические исследования, в том числе генетические.

Государство предложит больным редкими заболеваниями новые компенсируемые лекарства, а также оплатит две операции по трансплантации легких, сообщила министр.

Проект правил правительства о лечении редких заболеваний был рассмотрен комитетом Кабинета министров и сейчас находится в стадии согласования.

0 Комментарии