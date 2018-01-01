Правительство одобрило реорганизацию пяти подчиненных Минздраву учреждений

Минздрав планирует начать реорганизацию этих учреждений в июле. Главные изменения коснутся Государственного центра спортивной медицины (ГЦСМ), а до 1 сентября 2018 года планируется реорганизация Национальной службы здравоохранения (НСЗ), отдельные задачи которой будут переданы Инспекции здравоохранения (ИЗ), Центру контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) и Государственному агентству лекарств (ГАЛ), а также реорганизация ИЗ.

План реорганизации был одобрен на совещании госсекретарей министерств в середине апреля, однако в них были внесены изменения, и прежний план ликвидировать ГЦСМ реализован не будет. Вместо этого ГЦСМ будет преобразован в Латвийское антидопинговое бюро, а часть функций ГЦСМ будет передана Детской клинической университетской больнице. В больнице продолжат работать 40 сотрудников ГЦСМ. Функция реализации стратегии спортивной медицины перейдет к Минздраву.

В результате планируемой с июля реорганизации ГЦСМ различные его функции будут переданы не только Латвийскому антидопинговому бюро, Детской больнице и самому Минздраву, но и ЦКПЗ, который в дальнейшем будет оказывать также информационную поддержку структурам госуправления.

До сентября 2018 года планируется реорганизация НСЗ и ИЗ, отдельные задачи которых будут переданы другим находящимся в подчинении Минздрава учреждениям.

В результате создания Антидопингового бюро и реорганизации находящихся в подчинении Минздрава учреждений планируется сократить в отрасли здравоохранения 67 штатных мест.

Предусмотренная проектом распоряжения реорганизация и реализация функций после этого процесса будут обеспечены в рамках выделенных Минздраву бюджетных средств. Расходы на реорганизацию составляют 1 750 809 евро, прямого влияния на госбюджет реорганизация не окажет, подчеркивает Минздрав.