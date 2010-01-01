На работу во время летних каникул зарегистрировались уже 10 тыс. школьников

На участие в программе Госагентства занятости (ГАЗ) по трудоустройству школьников во время летних каникул зарегистрировались уже 10 015 школьников, свидетельствует информация ГАЗ.

В Рижском регионе зарегистрировались 4076, в Курземском - 1918, в Латгальском - 1673, в Земгальском - 1392, в Видземском - 956 школьников.

Регистрация школьников на работу во время летних каникул продолжается по всей Латвии. Регистрироваться следует в том регионе и крае, где школьник хочет работать.

В электронном виде зарегистрироваться на работу летом школьники могут до 16 августа, однако регистрация еще не гарантирует участия в мероприятиях трудоустройства, так как количество софинансируемых государством рабочих мест ограничено. При поддержке ГАЗ школьникам нынешним летом будет обеспечено 5179 рабочих мест.