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На работу во время летних каникул зарегистрировались уже 10 тыс. школьников

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Čīka / LETA

На участие в программе Госагентства занятости (ГАЗ) по трудоустройству школьников во время летних каникул зарегистрировались уже 10 015 школьников, свидетельствует информация ГАЗ.

В Рижском регионе зарегистрировались 4076, в Курземском - 1918, в Латгальском - 1673, в Земгальском - 1392, в Видземском - 956 школьников.

Регистрация школьников на работу во время летних каникул продолжается по всей Латвии. Регистрироваться следует в том регионе и крае, где школьник хочет работать.

В электронном виде зарегистрироваться на работу летом школьники могут до 16 августа, однако регистрация еще не гарантирует участия в мероприятиях трудоустройства, так как количество софинансируемых государством рабочих мест ограничено. При поддержке ГАЗ школьникам нынешним летом будет обеспечено 5179 рабочих мест.

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