В среду жара немного отступит

В среду на большей части территории Латвии станет на пару градусов прохладнее, усилится ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до +10...+17 градусов.

Днем ветер станет умеренным и будет дуть с севера, северо-запада. Слабый ветер сохранится на юге Курземе, за исключением побережья.

Температура воздуха в среду повысится до +24..+29 градусов, но на части побережья не будет теплее +18..+23 градусов. Наиболее жарко будет на юге страны, особенно в южной части Курземе.

По всей стране ожидается сухая и солнечная погода.

В Риге в ночь на среду при слабом ветре температура воздуха опустится до +17 градусов, в пригороде - до +13..+16 градусов. Днем будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, а воздух прогреется от +21 градуса на севере города до +26 градусов на юге.