Вторник, 29 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В Салдусе установлен месячный рекорд жары

LETA
Фото: Scanpix

В Салдусе во вторник столбик термометра поднялся до +29,3 градуса, и такая температура в этом городе зафиксирована впервые за всю историю метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

До +29,3 градуса прогрелся воздух и в Стенде, где побит рекорд температуры для этого дня.

Ранее рекордным был 1995 год, когда 29 мая в Латвии была температура до +30,6 градусов.

Во вторник по всей стране, кроме побережья, воздух прогрелся до +27..+30 градусов. В центре Риги было +28,5 градуса.

По прогнозам, 30 мая температура воздуха по всей Латвии немного снизится.

0 Комментарии