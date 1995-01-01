В Салдусе установлен месячный рекорд жары

В Салдусе во вторник столбик термометра поднялся до +29,3 градуса, и такая температура в этом городе зафиксирована впервые за всю историю метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

До +29,3 градуса прогрелся воздух и в Стенде, где побит рекорд температуры для этого дня.

Ранее рекордным был 1995 год, когда 29 мая в Латвии была температура до +30,6 градусов.

Во вторник по всей стране, кроме побережья, воздух прогрелся до +27..+30 градусов. В центре Риги было +28,5 градуса.

По прогнозам, 30 мая температура воздуха по всей Латвии немного снизится.