Руководители железных дорог Балтии подписали договор о «Янтарном поезде»

Во вторник в Таллинне между EVR Cargo и железнодорожными предприятиями Латвии и Литвы был подписан договор о создании новой регулярной линии грузовых перевозок. Линия под названием «Янтарный поезд» проходит по маршруту Шяштокай – Рига – Таллинн. Благодаря новой линии товары из Западной Европы будут в дальнейшем доставляться в страны Балтии быстрее, дешевле и экологичнее, сообщили во вторник BNS из EVR Cargo.

Договор о сотрудничестве подписали член правления Литовской железной дороги Эгидиюс Лазаускас, председатель правления дочернего предприятия Латвийской железной дороги LDZ Cargo Светлана Берга, член правления дочернего предприятия Латвийской железной дороги LDZ Logistika Эдуардс Чернявскис и председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

«Янтарный поезд – это прекрасный пример сотрудничества между странами Балтии.

Литовская железная дорога с удовольствием вносит свой вклад в партнерские отношения, и мы верим, что вместе можно многого достичь. Этот проект полезен для всех сторон, но самое важное – для наших клиентов. Янтарный поезд обеспечивает быстрое, надежное и эффективное железнодорожное соединение между странами Западной и Северной Европы», – сказал член правления Литовской железной дороги Эгидиюс Лазаускас, являющийся инициатором проекта.

«Наше сотрудничество является хорошим примером того, как можно запускать новые проекты на существующей инфраструктуре. Новый маршрут предлагает возможности и преимущества для всех трех стран Балтии. В целом эффективная перевозка грузов по железной дороге помогает уменьшить нагрузку на шоссе, а с позиции клиента это дает возможность использовать один маршрут для доставки во все три страны Балтии», – прокомментировал член правления дочернего предприятия Латвийской железной дороги LDZ Logistika Эдуардс Чернявскис.

«Вместе с коллегами из Латвии и Литвы мы заложили начало для транспортного коридора,

который позволяет на основании стабильного графика перевозить товары из Западной Европы в страны Балтии и дальше в Финляндию. В ходе проекта мы критически рассмотрели и свои технические процедуры, оптимизировав их: например, мы начали переход на электронный обмен данными. Это хороший фундамент для того, чтобы в будущем эффективнее управлять и другими товарными потоками на данном направлении», – сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

«Эстонская железная дорога всячески поддерживает новый проект и со своей стороны сделает все, чтобы он оказался успешным. Это очередной знак возникновения спроса на направлении между севером и югом, что в свою очередь показывает необходимость в Rail Baltica», – сказал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

Линия «Янтарного поезда» (на англ. «Amber train») – это совместный проект эстонской, латвийской и литовской государственных железнодорожных предприятий и EVR Cargo. Интермодальный «Янтарный поезд» перевозит товары на маршруте Шяштокай – Рига – Мууга, длина которого составляет 650 километров. Предприятие EVR Cargo отвечает за оперирование линией от Валга до Мууга. В Латвии линией оперирует LDZ Logistika, а в Литве – Литовская железная дорога.