Многодетным семьям Елгавы подарят билеты на Праздник песни и танца

Министерство среды и регионального развития наметило выделить многодетным семьям, в которых растут 5 и более детей, бесплатные билеты на мероприятия XXVI Вселатвийского праздника песни и праздника танца. Елгавские семьи с 5 и более детьми, желающие посетить бесплатно праздничные мероприятия, просят до 5 июня записаться в Елгавском управлении социальных дел по ул.О.Калпака,9.

Это предложение относится к задекларированным в Елгаве многодетным семьям с 5 и более детьми, в том числе приемными или находящимися под опекой, до 24 -летнего возраста (если они продолжают обучение), у которых есть желание и возможность попасть на мероприятия Праздника песни и танца с 5 по 8 июля. Обращаться следует в информационный кабинет (каб.115) Управления социальных дел. Это можно сделать до 5 июня. Так как количество билетов ограничено, в порядке приоритета их получат семьи с 5 и более детьми.

Подавая заявку на билеты, нужно будет указать имена, фамилии, количество детей и задекларированный адрес проживания.