Число работников «Maxima Latvija» за год уменьшилось на 262

Оборот сети розничной торговли «Maxima Latvija» в прошлом году составил 723,054 млн евро, что на 4,2% больше, чем годом ранее, а прибыль увеличилась в 1,9 раза до 23,224 млн евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv».

В отчете руководства говорится, что в прошлом году рост рынка розничной торговли составил 5,2%, чему способствовало улучшение экономической ситуации и рост цен на отдельные виды сырья.

Как заявила представитель «Maxima Latvija» Лиене Дупате-Угуле, прирост оборота достигнут благодаря улучшению внутренних бизнес-процессов и укреплению модели управления, а прибыль выросла благодаря оптимизации сети поставок.

«Maxima Latvija» в прошлом году уплатила в бюджет налогов на 97 млн евро.

Число работников за год уменьшилось на 262, и в прошлом году в «Maxima Latvija» работало 7 424 работника. В прошлом году компания также расширила свою торговую сеть, открыв три новых магазина «Maxima». К концу года в Латвии работали 4 магазина «Maxima XXX», 24 «Maxima XX» un 126 «Maxima X».

В этом году Maxima Latvija продолжит расширение торговой сети и реконструкцию магазинов.